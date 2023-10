EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

EON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,03 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 11,03 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,01 EUR. Bei 11,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.614 Stück gehandelt.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,47 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 51,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte EON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,10 EUR je Aktie belaufen.

