DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Aktie im Fokus

EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von EON SE

12.11.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 15,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,24 EUR -0,83 EUR -5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 15,40 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,37 EUR. Mit einem Wert von 15,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.032.653 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,22 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 18.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

