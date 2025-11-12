EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von EON SE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 15,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 15,40 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,37 EUR. Mit einem Wert von 15,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.032.653 EON SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,22 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 18.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie
Ausblick: EON SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Energiespartipp bei hohem Strompreis: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen