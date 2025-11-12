EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 15,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 15,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.839.512 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 46,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 18.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

