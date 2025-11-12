EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 15,79 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die EON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 15,79 EUR abwärts. Bei 15,56 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 396.569 EON SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,85 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,89 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
