EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Plus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,49 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 165.513 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 11.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,89 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 40,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,84 EUR an.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

