EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Minus

Die EON SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 10,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 706.555 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 37,98 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,70 EUR aus.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,931 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

