EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag tiefer

Um 09:22 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,03 EUR ab. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,02 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.742 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 37,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 10,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,931 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

