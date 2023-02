EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Montagmittag positiv

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 9,98 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 10,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 574.918 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 12,33 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 19,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,09 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,77 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28.748,00 EUR gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,946 EUR im Jahr 2022 aus.

