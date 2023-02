EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die EON SE-Aktie wies um 04:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,97 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 10,01 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.141.216 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,33 EUR erreichte der Titel am 18.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,946 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

