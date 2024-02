EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 11,89 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,89 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 906.742 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. 7,65 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.02.2023 Kursverluste bis auf 9,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,510 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,529 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 13,20 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

RWE- und E.ON-Aktien unter Druck: Verbund-Gewinnwarnung belastet Branche

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX klettert am Mittag

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen