EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,46 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,46 EUR. Bei 11,47 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.044 EON SE-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 20,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 8,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,74 EUR an.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

