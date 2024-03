EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit sattem Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 12,42 EUR nach oben.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 12,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,49 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.174.855 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 12,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 3,01 Prozent niedriger. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 17,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,30 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.748,00 EUR gelegen.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,16 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

