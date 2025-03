EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

Kurs der EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,84 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 12,84 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,81 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 216.459 Stück.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,63 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 18,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,07 EUR.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 1,38 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

DAX aktuell: DAX startet im Plus

E.ON- und RWE-Aktien gewinnen: Sondierungsergebnis beflügelt Versorger-Aktien