EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EON SE

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,15 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,15 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,13 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.461.364 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,68 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,15 EUR.

EON SE ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,44 Mrd. EUR – eine Minderung von 27,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

