EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Montagvormittag

Die EON SE-Aktie musste um 13.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 9,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,39 EUR. Bisher wurden heute 241.335 EON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2022 auf bis zu 12,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,94 Prozent. Am 10.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,34 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,86 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,21 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.507,00 EUR – ein Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18.402,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,884 EUR je Aktie aus.

