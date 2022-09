EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Dienstagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,25 EUR zu. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,34 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.523.879 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 7,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,88 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,08 EUR an.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.338,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.638,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,922 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

