EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 04:22 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,14 EUR ab. Bei 9,11 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.597.835 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 7,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 18,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,08 EUR.

Am 10.08.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 23.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.638,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,922 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

