EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Das Papier von EON SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,22 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,22 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 81.591 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 26,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 19,49 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,08 EUR an.

EON SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 14.638,00 EUR umsetzen können.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,922 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Energiespartipp: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

RWE-Aktie zieht an: Bericht über mögliche EU-Strompreisgrenze beflügelt Versorgeraktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images