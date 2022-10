EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 7,63 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.863.875 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 39,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 4,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,86 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 23.338,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,926 EUR im Jahr 2022 aus.

