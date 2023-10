EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 10,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,91 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.014.773 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 12,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,25 EUR.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.338,00 EUR gelegen.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

E.ON-Netzvorstand: E.ON will Investitionen in Energienetze weiter steigern - E.ON-Aktie im Minus