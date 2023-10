EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag fester

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 10,87 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 10,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,86 EUR. Bisher wurden heute 46.627 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 11,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.08.2023. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

E.ON-Netzvorstand: E.ON will Investitionen in Energienetze weiter steigern - E.ON-Aktie im Minus