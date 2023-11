EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,38 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 11,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.605.126 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,69 EUR am 11.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,20 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

