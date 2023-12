EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,52 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,53 EUR. Bei 12,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 579.528 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,00 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,84 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

