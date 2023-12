EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 12,59 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,59 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,48 EUR. Zuletzt wechselten 1.491.718 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 41,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,84 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

