EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,50 EUR zu. Bei 12,53 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 154.946 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2023 bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,32 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 40,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,84 EUR.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

