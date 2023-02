EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,06 EUR aus. Bei 10,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 132.918 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,51 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,77 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,946 EUR im Jahr 2022 aus.

