EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 11,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 413.926 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 9,92 EUR fiel das Papier am 16.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,20 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,510 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,529 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je EON SE-Aktie.

