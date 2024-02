EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittwochvormittag

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,90 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,85 EUR. Zuletzt wechselten 49.548 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.02.2023 Kursverluste bis auf 9,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,529 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 08.11.2023. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

