EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Plus

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 10,27 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,29 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.164 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 41,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,88 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.748,00 EUR – ein Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. EON SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

