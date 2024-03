EON SE Aktie News: EON SE am Mittag fester

EON SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,00 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 13,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 13,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,60 EUR. Bisher wurden heute 3.312.098 EON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,01 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,12 Prozent. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Abschläge von 21,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,510 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,30 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

