EON SE Aktie News: EON SE legt am Freitagvormittag zu

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,94 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,95 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.786 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 0,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,23 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 15.03.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

