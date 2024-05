EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

EON SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,27 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,27 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,28 EUR. Bei 13,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.160 Stück gehandelt.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,15 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.03.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,13 Prozent auf 24,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,54 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

