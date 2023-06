EON SE Aktie News: EON SE macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,35 EUR

Das Papier von EON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,35 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 889.190 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 7,65 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,15 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.507,00 EUR in den Büchern standen.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,954 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

