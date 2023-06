EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,35 EUR

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,29 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,31 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,29 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 57.654 Aktien.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,86 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 35,52 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,15 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.05.2023. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.543,00 EUR umgesetzt, gegenüber 29.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,954 EUR je Aktie belaufen.

