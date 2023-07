EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich EON SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,52 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,54 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,45 EUR. Bei 11,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 960.884 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,68 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,81 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,973 EUR je Aktie.

