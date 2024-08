EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 11,97 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 11,97 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 11,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.692.336 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 12,57 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,81 EUR.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,32 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Ausblick: E.ON SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft EON SE-Aktie auf Outperform hoch