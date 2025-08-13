EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,89 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 15,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 704.670 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 markierte das Papier bei 16,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,19 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,31 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,570 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

