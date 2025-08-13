EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 15,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 15,85 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,62 EUR nach. Mit einem Wert von 16,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.906.434 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 4,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Mit Abgaben von 34,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,570 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,39 EUR.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,64 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.



