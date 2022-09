EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 9,02 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 928.942 Stück.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,72 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,922 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

