EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,50 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,50 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.099.608 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,25 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

