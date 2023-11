EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,35 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,35 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.525 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 22,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

