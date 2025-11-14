EON SE Aktie News: EON SE zieht am Freitagmittag an

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,21 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 15,21 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 729.464 EON SE-Aktien.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 31,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 12.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,68 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,96 Mrd. EUR.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

