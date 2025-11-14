EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,21 EUR.
Um 15:52 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,21 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 15,26 EUR zu. Mit einem Wert von 15,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.683.131 EON SE-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 45,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.
Am 12.11.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,68 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,47 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.
