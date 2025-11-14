EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 15,12 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 15,12 EUR abwärts. Bei 15,11 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.078 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 44,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,570 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 19.05.2027.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

