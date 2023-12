EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittag vor

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 12,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.045.315 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,89 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,84 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

