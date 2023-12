EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Nachmittag fester

In diesem einzigartigen Online-Seminar führt Michael Proffe Sie tief in das Wesen von Trends ein. Er erläutert, was einen echten Trend ausmacht und wie sowohl etablierte als auch bahnbrechende neue KI-Titel Ihr Anlageportfolio beleben können.

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht

EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Boden

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet

Optimismus in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittag im Plus

Optimismus in Paris: CAC 40 am Mittag stärker

Pluszeichen in Paris: CAC 40 legt am Nachmittag zu

Heute im Fokus

Fed tastet Leitzins nicht an. Bund will wohl Aktien von DHL und Telekom verkaufen. Bank of England lässt Leitzins unverändert. Bundeswehr und Airbus schließen Kaufvertrag über bis zu 82 Militärhubschrauber. Europas Immobiliensektor kann von sinkenden Zinsen profitieren. Norwegische Notenbank hebt Leitzins überraschend an.