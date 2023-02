EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 04:06:35 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 10,07 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 10,01 EUR ein. Bei 10,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.061.710 EON SE-Aktien.

Bei 12,33 EUR erreichte der Titel am 18.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,91 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 10,77 EUR.

EON SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.748,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.047,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,946 EUR in den Büchern stehen haben wird.

