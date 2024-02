So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE steigt am Donnerstagmittag

15.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 11,89 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,89 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,82 EUR. Zuletzt wechselten 921.522 EON SE-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.02.2023 auf bis zu 9,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 16,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2022 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,510 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,529 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,30 EUR. Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,27 Prozent zurück. Hier wurden 16.883,00 EUR gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags

