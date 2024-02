EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 11,89 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,91 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.915.061 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Bei 9,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,55 Prozent sinken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,529 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,30 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

