EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag fester

Das Papier von EON SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 10,45 EUR. Bei 10,66 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 8.677.621 Stück.

Am 16.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 43,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,88 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.748,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von EON SE.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,986 EUR in den Büchern stehen haben wird.

